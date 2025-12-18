Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит механизм самоограничения прав на участие в азартных играх, сообщается на сайте парламента.

Гражданин в соответствии с документом сможет отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо через МФЦ или «Госуслуги» направить соответствующее заявление.

У лиц, оформивших самозапрет, нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах и тотализаторах, выдавать таким лицам обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить денежные средства.

Отменить самозапрет можно будет не раньше, чем через год после его установления. Закон заработает с 1 сентября 2026 года.