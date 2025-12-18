Трампу передали ящик красной икры из Хабаровского края

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края, сообщило министерство промышленности и торговли российского региона в своем телеграм-канале.

Стив Уиткофф впервые попробовал икру во время обеда в московском ресторане Savva перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным. По информации регионального ведомства, продукт произвел на спецпосланника большое впечатление.

После этого Уиткоффу преподнесли целый ящик икры, который он отвез Дональду Трампу. Отмечается, что деликатес изготовлен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района.

Стив Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в начале декабря прилетели в Москву, где приняли участие в переговорах с Владимиром Путиным. Во время встречи обсуждались пункты мирного плана США по урегулированию на Украине.