#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трампу передали ящик красной икры из Хабаровского края

Источник:
Sibnet.ru
371 2
Икра
Фото: © Sibnet.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края, сообщило министерство промышленности и торговли российского региона в своем телеграм-канале.

Стив Уиткофф впервые попробовал икру во время обеда в московском ресторане Savva перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным. По информации регионального ведомства, продукт произвел на спецпосланника большое впечатление.

После этого Уиткоффу преподнесли целый ящик икры, который он отвез Дональду Трампу. Отмечается, что деликатес изготовлен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района.

Стив Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в начале декабря прилетели в Москву, где приняли участие в переговорах с Владимиром Путиным. Во время встречи обсуждались пункты мирного плана США по урегулированию на Украине.

Политика #Мир
Обсуждение (2)
Dimank

А простых людей карманы заставляют выворачивать

funkit

Зато наши доходы бдят со страшной силой, не дай Боже на 1 копейку больше заработать обычному смертному,...

карат11

Всё встало на свои места, каждому указали на своё место. Если ты простой смертный - тебя можно вывернуть...

Uynachalnica

Да, еще замов Шойгу надо реабилитировать и компенсации за незаконное преследование выплатить.