Увеличилось число способов восстановить аккаунт на «Госуслугах» в случае его заморозки из-за подозрительной активности, сообщила пресс-служба Минцифры РФ. К ранее существующим добавилась возможность воспользоваться цифровым ID.

Раньше восстановить полный доступ к услугам портала досрочно можно было только с помощью личного визита в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ — с помощью цифрового ID в Max.

Ведомство отметило, что «это безопасно и обеспечивает надежную идентификацию личности». При этом использовать цифровой ID в Мах для восстановления доступа не обязательно, пользователь может выбрать другой способ или дождаться истечения периода заморозки.

Аккаунты пользователей замораживают на 72 часа только в случае подозрительной активности. Данная мера применяется для защиты от мошенников с декабря 2024 года, напомнило министерство.