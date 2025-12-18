Более 2 млн обращений поступило к прямой линии Путина

Штаб Народного фронта принял уже более 2 миллионов обращений граждан к президенту России в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет в пятницу, 19 декабря.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, открыт для приема заявок 15-й день. Всего на текущий момент было принято и обработано 2 млн 53 тыс. обращений в различных форматах, при этом заявки от граждан продолжат поступать вплоть до непосредственного завершения «Итогов года».

Наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр — граждане позвонили на прямую линию 918 тысяч раз. Сообщений в формате СМС и ММС поступило 328 и 67 тысяч соответственно, приводит ТАСС статистику обращений.

Более 238 тысяч граждан предпочли оставить свои заявки в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Через мобильное приложение «Москва — Путину» было отправлено 25 тысяч писем, а через одноименный сайт — 83 тысяч обращений.

Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в мессенджере Max — этим новшеством воспользовались уже 394 тысяч человек. Данный способ обращения остается вторым по популярности, уступая лишь звонку в кол-центр.

Большая часть обращений (порядка 20%) связаны именно с социальной политикой. Второе место делят между собой категории «Инфраструктура» и «Государство и общество». Тема жилья стоит на третьем месте. Лидирующие позиции сохраняют вопросы специальной военной операции, а также экономическая повестка.