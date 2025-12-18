НАВЕРХ
Roblox отключил функции общения для российских пользователей

Sibnet.ru
Roblox
Фото: © Roblox

Разработчики Roblox убрали возможность общения для учетных записей, которые зарегистрированы в российском регионе.

«Подписчики в комментариях обсуждают, что Roblox отключил все чаты для аккаунтов с российской локацией — как голосовой, так и текстовый», — написала глава общественного организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Мизулина предположила, что блокировка чатов может быть следствием новых правил модерации контента, а также подготовкой Roblox к вводу ограниченной функциональности игры для несовершеннолетних геймеров в России для разблокировки.

Ранее создатели игровой платформы заявили, что готовы сотрудничать с Роскомнадзором для восстановления доступа к игре в России. Они обратились к регулятору и сообщили, что готовы удалить «деструктивную и опасную информацию».

Roblox стал недоступен пользователям из России по решению Роскомнадзора 3 декабря. Регулятор нашел на платформе факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

