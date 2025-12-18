НАВЕРХ
ФАС предостерегла от повышения цен на продукты из-за изменения НДС

Источник:
Sibnet.ru
Супермаркет
Изменение налога на добавленную стоимость (НДС) не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания, заявила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

Письмо с предостережением от повышения цен было направлено службой в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети. «Ставка налога на добавленную стоимость» для социально значимых продуктов питания «по-прежнему составит 10%», напомнила ФАС.

Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступает в силу с 1 января 2026 года. Антимонопольное ведомство напомнила продавцам продовольственных товаров о том, что изменение не касается продуктов питания, которые реализуются по льготной ставке.

ФАС обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на непродовольственные и продовольственные товары, а также предупредила, что требования антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности должны соблюдаться неукоснительно.

