Глава «Литрес» рассказал, на чем держится рынок электронных книг

Источник:
Sibnet.ru
Рынок электронных книг в России держится на подписке, сервисах самиздата, аудиокнигах и он постоянно растет, рассказал гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.

По итогам 2025 года рынок электронных книг вырастет на 22% год к году. Объем сегмента увеличится до 23,5 миллиардов рублей, уточнил Анурьев в интервью газете «Коммерсантъ». «При этом если смотреть в ретроспективе, то показатели по 2024 году были выше цифр 2023 и 2022 годов: в 2024 году емкость рынка выросла на 30%, в 2023-м — на 37%», — отметил он.

«Тут тренд не совсем линейный: выход большого игрока, новая модель монетизации — все, что угодно, может случиться с рынком, и он продолжит рост»,— сказал глава «Литрес». В трехлетней перспективе прогнозы остаются примерно на таком же уровне — 20–30% в год, добавил он.

Гендиректора «Литрес» назвал «три кита», на которых держится рынок электронных книг: подписка, сервисы самиздата и аудиокниги. При этом рынок самиздата остается мало освоенным.

Анурьев оценил долю «Литрес» на рынке электронных книг в 45%, на рынке самиздата — примерно 28%, на рынке аудио — около 53%, в подписке — 45%.

