Стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной

Певица Лариса Долина продала квартиру в состоянии психического расстройства, следует из определения Верховного суда.

До мошенничества в отношении Долиной она не страдала каким-либо психическим расстройством, но действия преступников на фоне имеющихся у нее личностных особенностей привели к изменению психического состояния и формированию расстройства приспособительных реакций, приводятся в определении выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Вследствие расстройства адаптации и психологических особенностей (возрастная группа, выраженные ценности безопасности, образ мышления и личностные черты) Долина была лишена «способности к полноценному осмыслению направленности и смысловому содержанию действий неустановленных лиц, прогнозированию возможных последствий своих действий в юридически значимых обстоятельствах».

Эксперты пришли к выводу, что во время заключения сделки певица находилась в неконтролируемой стрессовой ситуации, а ее главным мотивом была необходимость «вернуть себе чувство безопасности».

При этом Верховный суд счел измененное психологическое состояние Долиной недостаточным для признания сделки недействительной.