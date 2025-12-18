НАВЕРХ
Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 13,7%

Источник:
Sibnet.ru
232 1
Супермаркет
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Инфляционные ожидания населения России в декабре 2025 года снова выросли и составили 13,7%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России со 2 по 11 декабря 2025 года.

Показатель вернулся на уровни февраля 2025-го, когда ожидаемая инфляция также была на уровне 13,7%. С начала года максимальным показатель ожиданий населения по будущей инфляции был в январе (14%), а минимальным — в сентябре и октябре (12,6%).

Оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в декабре не изменилась и составила 14,5%, говорится в исследовании.

Повышение инфляционных ожиданий может говорить о том, что население закладывает в повышение цен рост НДС и прочих налогов и сборов, и население будет стараться больше купить сейчас, чем сберечь, что окажет повышательное давление на инфляцию, сказал РБК аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, повышенные уровни инфляционных ожиданий населения означают, что инфляционные риски останутся на повестке дня и нормализация уровня ключевой ставки будет «происходить постепенными темпами».

