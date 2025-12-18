НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Чиновник сформулировал новую идеологическую триаду России

Источник:
Sibnet.ru
433 3
Флаг России
Фото: © Sibnet.ru

Три современные «цивилизационные константы России» — суверенная страна, традиционное общество и социальное государство, такую триаду сформулировал чиновник Кремля, замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.

Рапопорт в статье «Политические вызовы России: история и современность», опубликованной в «Блокноте гражданского просвещения» за ноябрь — декабрь 2025 года предложил замену триаде «Самодержавие. Православие. Народность».

На протяжении всей истории видны три константы, формирующие национальный характер россиян и служащие опорой для антихрупкости госполитики, приводят «Ведомости» содержание статьи.

Первая константа – мессианство, поскольку Россия «всегда имела чувство особой ответственности и хотела делиться этим с остальными» и служение Отечеству было связано со служением человечеству. Кроме того, это собственная модель развития, альтернативная западной. При этом словесные формулировки менялись — «православное мессианство», «мировая революция», «построение коммунизма». Сейчас же это «справедливый многополярный мир».

Вторая — соборность, то есть единство, скрепленное общей верой и общей целью, а значит, способность общества к консолидации в условиях вызовов. Третья константа – справедливость.

Новая триада

По словам Рапопорта, сейчас эти константы — мессианство, соборность и справедливость — звучат на современном языке как «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство».

Суверенитет Рапопорт трактует как сплочение вокруг лидера, отражение угроз, построение справедливого мироустройства и борьбу с неоколониализмом. Традиционное общество определяет как «семью семей», оно включает преемственность поколений, верность традициям и духовно-нравственные ориентиры.

«Традиционное общество — это не застой, а непрерывное развитие, укорененное в собственных основаниях», — пишет чиновник. Социальное же государство в условиях растущего неравенства в мировой экономике предполагает социальную защиту граждан.

Основные же чувства, которые должны вытекать из триады, — гордость, уверенность, надежда, считает Рапопорт.

Еще по теме
Путина добавили в мультфильм «Простоквашино»
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
Прямая линия в 2025 году: как задать вопрос Путину
смотреть все
Политика #Россия #Общество
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Запущен игровой сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса»
Появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Dimank

А простых людей карманы заставляют выворачивать

funkit

Зато наши доходы бдят со страшной силой, не дай Боже на 1 копейку больше заработать обычному смертному,...

карат11

Всё встало на свои места, каждому указали на своё место. Если ты простой смертный - тебя можно вывернуть...

matsko25

Вы можете делать качественные автомобили? Можем! А Зачем?