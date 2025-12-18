Чиновник сформулировал новую идеологическую триаду России

Три современные «цивилизационные константы России» — суверенная страна, традиционное общество и социальное государство, такую триаду сформулировал чиновник Кремля, замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.

Рапопорт в статье «Политические вызовы России: история и современность», опубликованной в «Блокноте гражданского просвещения» за ноябрь — декабрь 2025 года предложил замену триаде «Самодержавие. Православие. Народность».

На протяжении всей истории видны три константы, формирующие национальный характер россиян и служащие опорой для антихрупкости госполитики, приводят «Ведомости» содержание статьи.

Первая константа – мессианство, поскольку Россия «всегда имела чувство особой ответственности и хотела делиться этим с остальными» и служение Отечеству было связано со служением человечеству. Кроме того, это собственная модель развития, альтернативная западной. При этом словесные формулировки менялись — «православное мессианство», «мировая революция», «построение коммунизма». Сейчас же это «справедливый многополярный мир».

Вторая — соборность, то есть единство, скрепленное общей верой и общей целью, а значит, способность общества к консолидации в условиях вызовов. Третья константа – справедливость.

Новая триада

По словам Рапопорта, сейчас эти константы — мессианство, соборность и справедливость — звучат на современном языке как «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство».

Суверенитет Рапопорт трактует как сплочение вокруг лидера, отражение угроз, построение справедливого мироустройства и борьбу с неоколониализмом. Традиционное общество определяет как «семью семей», оно включает преемственность поколений, верность традициям и духовно-нравственные ориентиры.

«Традиционное общество — это не застой, а непрерывное развитие, укорененное в собственных основаниях», — пишет чиновник. Социальное же государство в условиях растущего неравенства в мировой экономике предполагает социальную защиту граждан.

Основные же чувства, которые должны вытекать из триады, — гордость, уверенность, надежда, считает Рапопорт.