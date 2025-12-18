Депутат рассказал об изменениях в оплате ЖКХ в 2026 году

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг в январе и феврале 2026 года останется 10-го числа, а с марта сдвинется на 15-е, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Очередной социально важный закон для нашего комитета, призванный перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е — вступит в силу с марта 2026 года», — сказал ТАСС Колунов.

По его словам, закон «призван поддержать граждан, которым зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, и которым удобнее будет, конечно, оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты». Это позволит избежать просрочек и, как следствие, начисления пени.

«Также закон переносит крайние сроки предоставления платежей [жильцам] с первого числа каждого месяца на пятое. Это даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей», — отметил Колунов.