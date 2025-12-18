Лукашенко назвал Путина «волкодавом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимир Путина «волкодавом» в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие, но в политике — волкодав. Он в политике — великий человек», — заявил Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос о Путине

По словам президента Белоруссии, Путин давно руководит такой большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики.

Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой»

Newsmax также поинтересовался впечатлениями Лукашенко от первой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году.

«Мне показалось, вменяемый человек тогда, но неопытный. Но это естественно. Если про политику говорить. Что касается личных каких-то качеств, я не настолько близок с ним, как с Путиным или с [председателем КНР] Си Цзиньпином», — отметил белорусский лидер.