Трамп в обращении к нации рассказал о невероятных успехах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил об исторических успехах своей администрации за уходящий год.

За прошедшие 11 месяцев его администрация достигла большего, чем все его предшественники за всю историю США, приводит РИА Новости заявление Трампа.

«Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев», — сказал президент США.

Он отметил, что унаследовал США в худшем положении в истории и работает над тем, чтобы исправить ситуацию.

«Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны... Они вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны», — уточнил Трамп.