Первая страна ввела для своих граждан базовый доход

Источник:
The Guardian
Фото: Republic of China / CC BY 2.0

Маршалловы острова стали первым государством в мире, которое ввело общенациональную программу безусловного базового дохода для каждого гражданина.

Жителям архипелага ежеквартально будут выплачивать по 200 долларов, пишет The Guardian. Выплаты будут осуществляться в рамках усилий правительства по снижению инфляции и стоимости жизни на фоне роста цен и миграционного оттока граждан

Получатели платежей могут выбрать один из способов получения базового дохода — на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты через цифровой кошелек. Программа финансируется за счет целевого фонда в 1,3 миллиарда долларов.

Правительство архипелага отметило, что в год каждый житель будет получать примерно 800 долларов — такая сумма не позволит уволиться с работы и жить только за счет государственной «премии».

Маршалловы острова — архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией. Его население оценивается в 42 тысячи человек. С 1986 года это государство находится в «свободной ассоциации» с США.

Топ комментариев

Dimank

А простых людей карманы заставляют выворачивать

funkit

Зато наши доходы бдят со страшной силой, не дай Боже на 1 копейку больше заработать обычному смертному,...

matsko25

Вы можете делать качественные автомобили? Можем! А Зачем?

карат11

Всё встало на свои места, каждому указали на своё место. Если ты простой смертный - тебя можно вывернуть...