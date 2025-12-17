НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки

Источник:
Sibnet.ru
304 1
Roblox
Фото: © Roblox

Игровая платформа Roblox готова выполнить требования Роскомнадзора для возобновления работы в России, сообщила пресс-служба регулятора.

Представители Roblox подтвердили, что компания находится с ведомством в рабочем контакте. Платформа готова пойти на ряд изменений, включая ограничение работы пользовательского чата на территории России и пересмотр процессов модерации контента.

Роскомнадзор напомнил, что ранее неоднократно направляли в адрес Roblox требования, связанные с обеспечением безопасности несовершеннолетних пользователей и контролем за распространяемыми материалами.

Регулятор уточнил, что платформа длительное время не реагировала на обращения регулятора, однако в настоящее время признала, что меры по модерации контента и защите пользователей были реализованы в недостаточном объеме.

Roblox был заблокирован на территории России 3 декабря 2025 года. Причиной ограничения доступа Роскомнадзор назвал распространение запрещенных материалов и несоответствие платформы требованиям российского законодательства.

Roblox — одна из крупнейших в мире игровых онлайнплатформ с преимущественно детской аудиторией, в 2024 году число ее пользователей из России оценивалось в 24 миллиона.

Еще по теме
Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft
Roblox заблокировали: что случилось с игровой платформой
Роскомнадзор заблокировал онлайн‑игру Roblox
Мультиплеер Battlefield 6 стал бесплатным
смотреть все
Игры #Онлайн-игры
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
39
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
23
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
18
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы
18
Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей