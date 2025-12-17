Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки

Игровая платформа Roblox готова выполнить требования Роскомнадзора для возобновления работы в России, сообщила пресс-служба регулятора.

Представители Roblox подтвердили, что компания находится с ведомством в рабочем контакте. Платформа готова пойти на ряд изменений, включая ограничение работы пользовательского чата на территории России и пересмотр процессов модерации контента.

Роскомнадзор напомнил, что ранее неоднократно направляли в адрес Roblox требования, связанные с обеспечением безопасности несовершеннолетних пользователей и контролем за распространяемыми материалами.

Регулятор уточнил, что платформа длительное время не реагировала на обращения регулятора, однако в настоящее время признала, что меры по модерации контента и защите пользователей были реализованы в недостаточном объеме.

Roblox был заблокирован на территории России 3 декабря 2025 года. Причиной ограничения доступа Роскомнадзор назвал распространение запрещенных материалов и несоответствие платформы требованиям российского законодательства.

Roblox — одна из крупнейших в мире игровых онлайнплатформ с преимущественно детской аудиторией, в 2024 году число ее пользователей из России оценивалось в 24 миллиона.