Новые дорожные знаки заработали в России

Sibnet.ru
Дорожные знаки
Обновленный ГОСТ на использование дорожных знаков, разметки и светофоров заработал в России с 1 января 2026 года. Соответствующий документ размещен на сайте Росстандарта.

В частности, на дорогах теперь появится новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который будет обозначать такие неровности и указывать оптимальную скорость для их безопасного проезда.

Росстандарт считает, что введение нового знака позволит вдвое сократить число хорошо знакомых водителям знаков «лежачие полицейские» в местах их установки.

Стоп-линии теперь можно размещать не только горизонтально, но и вертикально. На дорожных знаках «Время действия» можно будет указывать конкретные месяцы, например, с сентября по апрель.

Вводится новый знак «Глухие», который будут устанавливать перед пешеходными переходами рядом с объектами, посещаемыми глухими и слабослышащими людьми.

Ведомство подчеркнуло, что все изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и облегчение восприятия информации для водителей и пешеходов.

Авто #Автоправо
