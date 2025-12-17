Штрафы за отсутствие детских автокресел резко вырастут

Штраф за перевозку детей без детских кресел вырастет с трех тысяч рублей до пяти тысяч, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняты Госдумой.

Согласно опубликованному на сайте системы обеспечения законодательной деятельности документу, теперь штрафы за нарушение правил перевозки детей для физических лиц составят 5 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч рублей.

Ранее штраф за перевозку детей без детских кресел для должностных лиц составлял 25 тысяч рублей, а для юридических — 100 тысяч рублей. Таким образом, наказание увеличилось в два раза.

Отмечается, что занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также самозанятые таксисты будут наказываться за данное нарушение взысканием в размере 50 тысяч рублей.