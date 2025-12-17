НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Штрафы за отсутствие детских автокресел резко вырастут

Источник:
Sibnet.ru
145 0
Ребенок в автокресле
Фото: pixnio.com / CC BY-SA 3.0

Штраф за перевозку детей без детских кресел вырастет с трех тысяч рублей до пяти тысяч, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняты Госдумой.

Согласно опубликованному на сайте системы обеспечения законодательной деятельности документу, теперь штрафы за нарушение правил перевозки детей для физических лиц составят 5 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч рублей.

Ранее штраф за перевозку детей без детских кресел для должностных лиц составлял 25 тысяч рублей, а для юридических — 100 тысяч рублей. Таким образом, наказание увеличилось в два раза.

Отмечается, что занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также самозанятые таксисты будут наказываться за данное нарушение взысканием в размере 50 тысяч рублей.

Авто #Автоправо
