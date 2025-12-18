НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Главы стран ЕС обсудят изъятие российских активов

Источник:
Politico
258 2
Евросоюз
Евросоюз
Фото: © Sibnet.ru

Лидеры Евросоюза на саммите в четверг, 18 декабря, обсудят схемы для изъятия замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

На заседании европейские лидеры собираются принципиально согласятся с использованием российских активов, оставив технические вопросы на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента, рассказал источник.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили валютные резервы России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому появилась идея отдать Украине.

США оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере на те, которые они считают наиболее дружественными, — чтобы те отклонили план по изъятию российских активов. 

В общей сложности семь стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против этого, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Еще по теме
Трамп в обращении к нации рассказал о невероятных успехах
Трамп выступит с обращением к нации
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Лукашенко предложил заморозить конфликт на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Трамп в обращении к нации рассказал о невероятных успехах
Мобильные устройства россиян включат в единую базу
Первая страна ввела для своих граждан базовый доход
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
39
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
25
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
18
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы