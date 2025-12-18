Главы стран ЕС обсудят изъятие российских активов

Лидеры Евросоюза на саммите в четверг, 18 декабря, обсудят схемы для изъятия замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

На заседании европейские лидеры собираются принципиально согласятся с использованием российских активов, оставив технические вопросы на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента, рассказал источник.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили валютные резервы России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому появилась идея отдать Украине.

США оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере на те, которые они считают наиболее дружественными, — чтобы те отклонили план по изъятию российских активов.

В общей сложности семь стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против этого, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.