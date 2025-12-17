НАВЕРХ
Гиперзвуковой «Орешник» поставят на боевое дежурство

Sibnet.ru
Запуск гиперзвуковой ракеты «Авангард»
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года, заявил президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

Глава государства напомнил, что в ноябре 2024 года «Орешник» впервые использовали для боевой задачи. Ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении запустили с полигона Капустин Яр комплекс по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр.

Путин в ноябре этого года объявил о начале серийного производства комплекса «Орешник». Глава государства также уточнил, что первый образец «Орешника» уже поступил в российские войска.

В сентябре 2025 года в рамках российско-белорусских военных учений «Запад—2025» было отработано планирование применения тактического ядерного оружия, в том числе — ракетного комплекса «Орешник».

