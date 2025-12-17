Мобильные устройства россиян включат в единую базу

Единую базу мобильных устройств с идентификационными номерами (IMEI) гаджетов создадут в России в 2026 году, сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко.

«Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер», — сказал Угнивенко на заседании Общественного совета при Минцифры, передает «Интерфакс».

IMEI — уникальный 15-значный номер для каждого мобильного устройства, который присваивается производителем. С помощью IMEI операторы определяют, какой аппарат находится в их сети, и могут отслеживать его местоположение.

Угнивенко уточнил, что после создания базы и привязки IMEI к конкретным номерам, специалисты смогут точно идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, что в перспективе позволит смягчить режим блокировок мобильного интернета.