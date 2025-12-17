НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога

Источник:
Sibnet.ru
742 2
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Если Киев откажется от мирного диалога по существу, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем, заявил глава государства Владимир Путин на коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы предпочитали делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем», — сказал он.

Путин отметил, что армия России имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине. Кроме этого, он назвал приоритетным вопросом создание и расширение буферной зоны безопасности.

Прямые переговоры российской и украинской делегаций возобновились весной 2025 после трех лет перерыва, однако три переговорных раунда прошли безуспешно. Сейчас стороны обсуждают варианты урегулирования на основе мирного плана президента США Дональда Трампа.

Еще по теме
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
Прямая линия в 2025 году: как задать вопрос Путину
Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта
Кадыров поставил условие участия в выборах в 2026 году
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
39
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
34
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
19
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили