Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога

Если Киев откажется от мирного диалога по существу, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем, заявил глава государства Владимир Путин на коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы предпочитали делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем», — сказал он.

Путин отметил, что армия России имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине. Кроме этого, он назвал приоритетным вопросом создание и расширение буферной зоны безопасности.

Прямые переговоры российской и украинской делегаций возобновились весной 2025 после трех лет перерыва, однако три переговорных раунда прошли безуспешно. Сейчас стороны обсуждают варианты урегулирования на основе мирного плана президента США Дональда Трампа.