Продажу сигарет запретят на остановках

Госдума приняла закон о запрете продажи всей никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, сообщается на сайте парламента.

Сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, в метро. Принятый закон распространяет этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.

При этом запрет не распространяется на случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным местом продажи таких товаров в населенном пункте.

Разработчики документа отмечали, что расширение запрета на остановки поспособствует «сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения». Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.