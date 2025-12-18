Очередные «Елки 12» с Нагиевым выходят в прокат

Новогодняя комедия «Елки 12» выходит в широкий прокат в четверг, 18 декабря. Актер Дмитрий Нагиев на премьере пошутил, что с зарубежным контентом в кинотеатрах совсем тяжко, раз зрители пришли на «Елки».

«Елки 12» — как и остальные части, набор историй, происходящих с разными персонажами в канун Нового года. В этот раз героев объединяет маленький мальчик Ваня из Кирова, который узнает о разлуке своих родителей, после чего отправляется на поиски Деда Мороза в Великий Устюг с просьбой о чуде.

Роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Дмитрий Журавлев, Мария Камова (Маш Милаш), Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Ольга Картункова, Надежда Маркина, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Ирина Медведева.

«Снявшись единожды в "Елках", ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе сегодня вам не на кого бы было любоваться. Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства», — пошутил на премьере Нагиев, снимающийся в фильмах с 2017 года.

«Елки» — комедийный альманах, придуманный продюсером и режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Первый фильм вышел в 2010 году. Высокие кассовые сборы и в основном положительные отзывы получили первые три фильма и одиннадцатый.