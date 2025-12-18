НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Очередные «Елки 12» с Нагиевым выходят в прокат

Источник:
Sibnet.ru
224 1
Постер фильма «Елки 12»
Фото: © «НМГ Кинопрокат»

Новогодняя комедия «Елки 12» выходит в широкий прокат в четверг, 18 декабря. Актер Дмитрий Нагиев на премьере пошутил, что с зарубежным контентом в кинотеатрах совсем тяжко, раз зрители пришли на «Елки».

«Елки 12» — как и остальные части, набор историй, происходящих с разными персонажами в канун Нового года. В этот раз героев объединяет маленький мальчик Ваня из Кирова, который узнает о разлуке своих родителей, после чего отправляется на поиски Деда Мороза в Великий Устюг с просьбой о чуде.

Роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Дмитрий Журавлев, Мария Камова (Маш Милаш), Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Ольга Картункова, Надежда Маркина, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Ирина Медведева.

«Снявшись единожды в "Елках", ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе сегодня вам не на кого бы было любоваться. Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства», — пошутил на премьере Нагиев, снимающийся в фильмах с 2017 года.

«Елки» — комедийный альманах, придуманный продюсером и режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Первый фильм вышел в 2010 году. Высокие кассовые сборы и в основном положительные отзывы получили первые три фильма и одиннадцатый.

Еще по теме
ТНТ после советских комедий возьмется за русскую литературу
Актриса Наталья Бочкарева заплатит штраф после конфликта с соседкой
Ремейк «Приключений Шурика» от ТНТ стал лидером кинопроката
Режиссера «Когда Гарри встретил Салли» Райнера с женой убили в их доме
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Трамп в обращении к нации рассказал о невероятных успехах
Мобильные устройства россиян включат в единую базу
Первая страна ввела для своих граждан базовый доход
Самое обсуждаемое
39
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
25
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
18
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы