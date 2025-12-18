Трамп выступит с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 18 декабря выступит с обращением к гражданам страны.

«Мои соотечественники-американцы, я завтра вечером выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома», — написал Трамп во вторник в соцсети Truth Social.

Он не уточнил тему выступления, но при этом в своем посте он отметил, что прошедший год для США был прекрасным. «Это был прекрасный год для нашей страны, но все лучшее еще впереди», — подчеркнул глава Белого дома.

Позже в Белом доме сообщили, что американский лидер в ходе своей речи будет говорить о результатах своей работы в этом году, а также расскажет о планах на оставшуюся часть своего президентского срока.