Лукашенко предложил заморозить конфликт на Украине

Украинский конфликт необходимо тотально заморозить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Обсуждать детали мира можно и месяцы, и даже годы, но важно сделать главное — остановить стрельбу на фронте и прекратить всякое движение в направлении войны», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax.

Белорусский лидер напомнил, что мирный договор между СССР, а позже Россией, и Японией так и не был заключен после окончания войны, но это не мешает странам сотрудничать на протяжении десятилетий.

«Поэтому главное сегодня — остановить бойню, чтобы не гибли люди. Люди не гибнут — тогда сидите и договаривайтесь о чем угодно. И территориально, и еще как-то», — подчеркнул Лукашенко.

Однако при этом он посчитал необходимым «заморозить этот конфликт от начала до конца», чтобы Украина и ее армия не перевооружалась во время мирных переговоров. В частности, заморозка должна коснуться поставок Киеву всех вооружений.

Выработка договоренностей невозможна без гарантий, которые должны обеспечить долгосрочный мир, сказал Лукашенко. Одним из гарантов может выступить президент США Дональд Трамп, резюмировал он.