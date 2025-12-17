Трамп признал предрасположенность к алкоголизму

Президент США Дональд Трамп признался журналистам, что имеет предрасположенность к алкоголизму.

«Если бы я пил, у меня был бы очень высокий шанс стать алкоголиком. Я много раз говорил это о себе. У меня очень склонный к зависимостям характер», — сказал Трамп в комментарии изданию The New York Post.

Американский лидер прокомментировал слова главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс — накануне она заявила, что Трамп «обладает характером алкоголика».

«У высокоэффективных алкоголиков, когда они выпивают, личность проявляется в полной мере. А я немного разбираюсь в выдающихся личностях», — сказала она.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что никогда в жизни не пробовал алкоголь. Он уточнил, что точно стал бы алкоголиком, если бы не придерживался трезвого образа жизни.