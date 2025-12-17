Перепроизводство яиц зафиксировано в России

Рентабельность производства куриных яиц резко упала в России из-за перепроизводства, когда предложение превышает спрос, рассказали эксперты.

В январе—сентябре 2025 года рентабельность производства куриных яиц составила всего 5,5%, следует из данных Росстата. Для сравнения, год назад этот показатель был в семь раз больше — 38,81%.

За этот год стоимость продукции снизилась более чем на 25%. Продажи куриных яиц за девять месяцев 2025 года выросли на 10% год к году в натуральном выражении и снизились на 13% в денежном, приводит газета «Коммерсантъ» данные исследовательской компании NTech,

По словам собеседника газеты в отрасли, почти по всем российским птицефабрикам отмечается снижение рентабельности выпуска куриных яиц, и это связано с их перепроизводством.

Немного легче чувствуют себя производители из Сибири, где выпуск яйца не превышает спрос. На Урале рентабельность удалось удержать из-за вспышек птичьего гриппа на некоторых предприятиях: это привело к снижению предложения.