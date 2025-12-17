НАВЕРХ
Актриса Наталья Бочкарева заплатит штраф после конфликта с соседкой

Источник:
Sibnet.ru
260 1
Наталья Бочкарева
Фото: Vladimir Morozov / CC BY-SA 4.0

Актриса Наталья Бочкарева, наиболее известная по сериалу «Счастливы вместе», оштрафована за хулиганство после конфликта с соседкой, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно материалам дела, у Бочкаревой произошел конфликт с соседкой по коттеджному поселку, где она проживает. Подробности произошедшего и суть конфликта не уточняются.

В итоге в отношении артистки возбудили дело по статье о хулиганстве. Суд назначил ей штраф в размере 1 тысячи рублей. Оспорить наказание у Бочкаревой не получилось.

В 2019 году актриса была задержана за хранение кокаина. В ходе следствия Бочкарева полностью признала вину и раскаялась, хотя изначально отрицала обвинение. Суд оштрафовал актрису на 30 тысяч рублей и прекратил уголовное дело против нее. Дознаватель указал, что Бочкарева загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Культгид #Светская хроника #Кинематограф
