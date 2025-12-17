Залужный заявил о риске гражданской войны на Украине

Военные могут развязать гражданскую войну на Украине, заявил посол в Великобритании и экс-главнокомандующий Вооруженных сил страны Валерий Залужный.

После завершения войны около одного миллиона боевиков, которые вернутся домой, окажутся в сложном положении из-за нехватки работы, жилья и стабильного дохода, сказал Залужный.

«И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в Украине и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война», — заявил он.

Экс-главком ВСУ призвал учитывать опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане, чтобы избежать политической дестабилизации и проблем с реинтеграцией военных в общество.

«Перспектива возвращения около миллиона наших военнослужащих станет большим вызовам и для страны, и для гражданского общества, и что характерно, для самих военнослужащих», — заключил Залужный.