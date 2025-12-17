НАВЕРХ
ФСБ получит доступ к базам данных всех российских компаний

Sibnet.ru
ФСБ разрешили без суда получать копии баз данных всех российских компаний, соответствующие полномочия у спецслужбы появятся с 1 апреля 2026 года.

Принятый Госдумой законопроект вносит изменения в статью 15 ФЗ «О Федеральной службе безопасности», согласно которому ФСБ может бесплатно получать доступ к информационным системам и базам данных госорганов и государственных внебюджетных фондов.

Поправка включает в уже существующий список базы данных, принадлежащие организациям, и позволяет ФСБ получать их копии по предписанию руководства службы или ее территориальных органов.

Согласно документу, полученные копии баз данных должны быть уничтожены после достижения целей их получения, а их использование не должно препятствовать законной деятельности компаний.

Сейчас доступ силовых органов к базам данных организаций возможен только в рамках оперативно-розыскной деятельности, на основании соответствующих судебных решений.

Операторов обяжут по требованию ФСБ отключать абонентов
