Верховный суд принял решение по «делу Долиной»

Верховный суд России направил на новое рассмотрение иск Полины Лурье о выселении артистки Ларисы Долиной из купленной квартиры, отменив решения нижестоящих инстанций о возвращении жилья певице, следует из прямой трансляции заседания.

Суд постановил оставить право собственности на квартиру за Лурье, дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом было сохранено право проживания Долиной в спорной квартире до повторного решения суда.

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках в 2024 году за 112 миллионов рублей. Позднее она заявила, что стала жертвой мошенников и передала им полученные деньги. Суд восстановил за певицей право собственности на жилье, признав сделку недействительной.

Расследование показало, что мошенники связались с Долиной, представившись сотрудниками спецслужб. Они убедили певицу, что ее недвижимость пытаются похитить, и предложили провести фиктивную продажу с последующим переводом средств на «безопасный счет».

Второй кассационный суд в конце ноября признал законными решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении артистке квартиры. В результате Лурье осталась без квартиры и денег, после чего подала жалобу в Верховный суд.