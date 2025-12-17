НАВЕРХ
«Газпром» потребует миллиард долларов от Запада

Sibnet.ru
Газпром (Сила Сибири)
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 декабря начнет рассмотрение иска компании «Газпром» на 1 миллиард долларов к иностранным компаниям.

Согласно данным из картотеки арбитражных судов, российский газовый концерн утверждает, что понес масштабные убытки по вине польской Orlen, компании Europol Gaz, владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа, а также консалтинговой структуры Ernst & Young.

Российская сторона считает, что Польша незаконно изъяла у «Газпрома» акции в совместном российско-польском предприятии Europol Gaz, которое было создано на основании межправительственного соглашения.

Сумма судебных претензий учитывает стоимость акций Europol Gaz, которые были принудительно изъяты Польшей у «Газпрома» после введения санкций, а также нераспределенную прибыль с 2021 года.

При этом «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу еще в 2021 году после отказа платить в рублях. Поставки осуществлялись по контракту 1996 года, предусматривавшему около 10 миллиардов кубометров топлива ежегодно.

