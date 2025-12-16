НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Раскрыто самое страшное ругательство северных славян

Источник:
Sibnet.ru
272 1
берестяная грамота
Фото: Лапоть / CC0

Самое страшное ругательство северных славян — аспид, рассказала кандидат исторических наук, археолог, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Юлия Колпакова.

Так в древности называли неприятных людей, уточнила исследователь в лекции «Крокодилы из реки и прочий бестиарий псковских летописей», сообщается на сайте Централизованной библиотечной системе Пскова.

Аспид — мифическое существо в виде огромной змеи или дракона, его образ встречается в славянской и древнегреческой мифологии. В основном он выступает символом зла и опасности, однако иногда может оказывать помощь.

Мифический аспид в русском фольклоре изображается существом с головой змеи и телом дракона, иногда его представляли в виде змеи с крыльями, двумя хоботами и птичьим клювом. Обычно он обитал в глубинах рек и озер.

Есть и реальные аспиды — это семейство ядовитых змей, которые внешне напоминают ужей. Например, к этому семейству относятся смертельно опасные королевская кобра и черная мамба. Всего в этом семействе порядка 400 видов змей.

Еще по теме
Раскрыт секрет сверхпрочного римского бетона
Профессор заявил об угрозе исчезновения половины пляжей мира
Наука объяснила, почему так трудно похудеть
Получен уникальный мед со вкусом шоколада
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Названа лучшая игра 2025 года
Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр
Обсуждение (1)
Картина дня
Верховный суд принял решение по «делу Долиной»
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
29
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
18
Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий