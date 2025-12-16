Раскрыто самое страшное ругательство северных славян

Самое страшное ругательство северных славян — аспид, рассказала кандидат исторических наук, археолог, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Юлия Колпакова.

Так в древности называли неприятных людей, уточнила исследователь в лекции «Крокодилы из реки и прочий бестиарий псковских летописей», сообщается на сайте Централизованной библиотечной системе Пскова.

Аспид — мифическое существо в виде огромной змеи или дракона, его образ встречается в славянской и древнегреческой мифологии. В основном он выступает символом зла и опасности, однако иногда может оказывать помощь.

Мифический аспид в русском фольклоре изображается существом с головой змеи и телом дракона, иногда его представляли в виде змеи с крыльями, двумя хоботами и птичьим клювом. Обычно он обитал в глубинах рек и озер.

Есть и реальные аспиды — это семейство ядовитых змей, которые внешне напоминают ужей. Например, к этому семейству относятся смертельно опасные королевская кобра и черная мамба. Всего в этом семействе порядка 400 видов змей.