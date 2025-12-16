НАВЕРХ
Управляющие компании обязали общаться с жильцами через Max

Источник:
Sibnet.ru
201 1
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла закон, обязывающий управляющие и ресурсоснабжающие компании взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max, сообщается на сайте парламента.

Документ устанавливает, что порядок такого взаимодействия определит Минстрой России. Закон также вносит изменения в правила оформления протоколов общих собраний собственников и процедуру избрания членов советов многоквартирных домов.

Протокол об избрании членов совета должен соответствовать требованиям Минстроя и подписываться избранными членами совета. Порядок подписания актов приемки работ по содержанию общего имущества также будет устанавливаться министерством.

Кроме того, закон заменяет квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации. Документом также регулируется процедура оформления решений собственников.

Жизнь #Законы
Обсуждение (1)
