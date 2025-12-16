Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные министерству вузы на 2026/2027 учебный год.

Согласно документу, по русскому языку необходимо будет набрать минимум 40 баллов, по профильной математике — 40 баллов, по физике — 41 балл, по обществознанию — 45 баллов, по истории — 40 баллов.

Минимальный балл по информатике составит 46 баллов, по иностранному языку — 40 баллов, по литературе — 40 баллов, также по 40 баллов потребуется набрать на едином экзамене по биологии, географии и химии.

По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы изменились: по химии, биологии повышены с 39 до 40 баллов, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранному языку — с 30 до 40 баллов.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию, литературе сохранено на уровне, который был установлен на 2025/2026 учебный год.

Министерство ранее уточняло, что минимальное количество баллов ЕГЭ будет изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг.