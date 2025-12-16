НАВЕРХ
Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

Источник:
Sibnet.ru
Следственный комитет
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Устроивший поножовщину в школе подмосковного Одинцово девятиклассник признал вину, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

На допросе задержанный 15-летний подросток сознался в инкриминируемом ему преступлении. ЧП случилось утром 16 декабря в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа в Подмосковье.

Девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы и некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, над которой хотел совершить расправу.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Позже он ранил еще одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура также проверит соблюдение законодательства об охранной деятельности.

