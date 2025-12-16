Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов

Госдума приняла в третьем чтении закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что инициатива направлена на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки россиян. Так, с 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам снизится со 130% до 100% годовых.

Кроме этого, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года — только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.

При этом максимальная сумма займа, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юрлицам и индивидуальным предпринимателям, вырастет с пяти до 15 миллионов рублей.

Как говорится в пояснительной записке, это объясняется необходимостью пересмотреть нынешний лимит, который не менялся с 2018 года. Это расширит возможности субъектов малого и среднего предпринимательства привлекать доступное финансирование.