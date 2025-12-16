Как удалить себя из черного списка Центробанка

Попадание данных человека в черный список Банка России с последующей блокировкой карты и счета можно оспорить, рассказал адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», туда попадают реквизиты счетов, карт и данные лиц, на карты и счета которых переводили украденные мошенниками деньги.

Любой человек может самостоятельно узнать, есть ли его данные в этой базе, уточнил Пашин в комментарии РИА Новости. Для этого нужно направить заявление в Центральный банк через «Госуслуги».

Данная услуга называется «Получение информации о наличии сведений о лице в базах данных». Ответ приходит в течение семи рабочих дней. Если данные окажутся в списке, решение можно обжаловать.

Для этого человеку нужно подготовить в свободной форме заявление, в котором обязательно указать свои паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного банковского счета. Заявление можно направить в свой банк, который перенаправит его регулятору.

Также можно самостоятельно обратиться в Центробанк через интернет-приемную. Рассмотреть заявление и принять решение обязаны в течение 15 дней. Если регулятор откажет в удовлетворении обращения, заявитель вправе обжаловать решение в судебном порядке.