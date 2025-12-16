НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Как удалить себя из черного списка Центробанка

Источник:
РИА Новости
148 1
Центробанк РФ
Фото: © пресс-служба Центробанка РФ

Попадание данных человека в черный список Банка России с последующей блокировкой карты и счета можно оспорить, рассказал адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», туда попадают реквизиты счетов, карт и данные лиц, на карты и счета которых переводили украденные мошенниками деньги.

Любой человек может самостоятельно узнать, есть ли его данные в этой базе, уточнил Пашин в комментарии РИА Новости. Для этого нужно направить заявление в Центральный банк через «Госуслуги».

Данная услуга называется «Получение информации о наличии сведений о лице в базах данных». Ответ приходит в течение семи рабочих дней. Если данные окажутся в списке, решение можно обжаловать.

Для этого человеку нужно подготовить в свободной форме заявление, в котором обязательно указать свои паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного банковского счета. Заявление можно направить в свой банк, который перенаправит его регулятору.

Также можно самостоятельно обратиться в Центробанк через интернет-приемную. Рассмотреть заявление и принять решение обязаны в течение 15 дней. Если регулятор откажет в удовлетворении обращения, заявитель вправе обжаловать решение в судебном порядке.

Еще по теме
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов
Илон Маск стал первым в истории обладателем $600 млрд
Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей
Заработал новый способ снятия блокировки с банковских карт
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Названа лучшая игра 2025 года
Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр
Обсуждение (1)
Картина дня
Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов
Евросоюз собрался отправить на Украину многонациональные силы
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
28
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
18
Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий