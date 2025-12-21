НАВЕРХ
Психологи удивили простейшим секретом хорошего секса

Источник:
The Journal of Sex Research
Интимные отношения
Фото: © Freepik.com

Запланированный секс, вопреки устоявшемуся стереотипу, может повысить качество интимной жизни и даже разжечь страсть в паре, выяснили исследователи из Университета Йорка.

«Мы привыкли идеализировать спонтанность, хотя реальная удовлетворенность гораздо теснее связана не с моментом, когда происходит секс, а с тем, насколько партнеры готовы к нему. Когда люди начинают воспринимать планирование как проявление заботы, а не как признак рутины, близость возвращается в их жизнь естественным образом», — приводит журнал The Journal of Sex Research слова главы группы ученых Катарина Ковачевич.

По ее словам, в западной культуре идея «правильной» сексуальности часто связывается с внезапностью момента. Но эта установка плохо сочетается с реальностью жизни родителей маленьких детей. Бессонные ночи, нехватка времени и сил нередко приводят к снижению частоты половой жизни — и ожидание «идеального момента» только усугубляет проблему, отметила Ковачевич.

Если изменить это восприятие, пары могут не только чаще заниматься сексом, но и чувствовать себя при этом лучше. Эксперимент показал, что сознательная подготовка не превращала интимность в «обязанность». Напротив, участники говорили о снижении тревожности и улучшении коммуникации.

