Врач раскрыл причину неожиданных пробуждений среди ночи

Источник:
Daily Mail
Пробуждение
Фото: © Freepik.com

Внезапные кратковременные пробуждения посреди ночи нормальны, но увеличение их частоты говорит о высоком уровне стресса, рассказал терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Дэвид Гарли.

Вопреки распространенному мнению, отдых без пробуждений в течение всей ночи невозможен. Человек спит циклами по 90 минут и естественным образом просыпается после каждого из них, сказал Гарли в интервью Daily Mail.

«Сначала наступает поверхностный сон, который переходит в более глубокий. В последние 30 минут цикла наступает быстрый или REM-сон. Во время фазы быстрого сна мозг очень активен, как и в состоянии бодрствования — именно в это период возникают яркие сновидения и случается пробуждение», — пояснил врач.

По его словам, кратковременные «выбросы» из состояния сна происходят у всех людей, однако некоторые неспособны их запомнить — для здоровых людей это процесс не представляет опасности.

Врач предупредила о смертельном вреде долгого сна

«Но если пробуждения случаются часто или вызывают явное раздражение — это может говорить о высоком уровне эмоционального стресса. Еще одна классическая причина ночных пробуждений — это необходимость сходить в туалет. С такой жалобой часто обращаются пожилые мужчины», — отметил врач.

