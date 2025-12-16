Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе

Бойцы спецназа на территории школы в Успенской СОШ в поселке Горки-2

Подросток, вооруженный ножом, совершил нападение в школе в подмосковном Одинцово, погиб ребенок и ранен охранник, сообщил Следственный комитет России.

«Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался», — сказано в сообщении СК РФ.

По данным ГУ МВД по Московской области, сначала школьник напал на охранника, распылил ему в лицо газовый баллончик, а затем ранил десятилетнего мальчика. Преступника задержали бойцы спецназа.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (статья 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).