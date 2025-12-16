НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе

Источник:
Sibnet.ru
170 1
Бойцы спецназа на территории школы в Успенской СОШ в поселке Горки-2
Бойцы спецназа на территории школы в Успенской СОШ в поселке Горки-2
Фото: © кадр из видео t.me/odi_city

Подросток, вооруженный ножом, совершил нападение в школе в подмосковном Одинцово, погиб ребенок и ранен охранник, сообщил Следственный комитет России.

«Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался», — сказано в сообщении СК РФ.

По данным ГУ МВД по Московской области, сначала школьник напал на охранника, распылил ему в лицо газовый баллончик, а затем ранил десятилетнего мальчика. Преступника задержали бойцы спецназа.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (статья 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

Еще по теме
Беспилотник разрушил нижние этажи дома в Твери
ПВО сбила три десятка дронов на подлете к Москве
Самолет Ан-22 «Антей» упал в Ивановской области
Украинские беспилотники атаковали Рязань
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Названа лучшая игра 2025 года
Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр
Обсуждение (1)
Картина дня
Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
Евросоюз собрался отправить на Украину многонациональные силы
Эксперт предрек Долиной потерю 300 млн рублей
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
26
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
18
Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий