Эксперт предрек Долиной потерю 300 млн рублей

Источник:
Forbes
520 1
Лариса Долина
Фото: © @larisa.dolina.official

Певице Ларисе Долиной из-за скандала с квартирой и «эффекта Долиной» грозят серьезные финансовые потери, сообщил исполнительный директор агентства по управлению репутацией Sidorin Lab Никита Прохоров.

Артистке может грозить долгосрочная потеря корпоративных контрактов, отмена концертов и сложности при получении государственных грантов. Совокупно потери могут превысить 300 миллионов рублей ежегодного дохода певицы, оценил Прохоров в беседе с Forbes.

Для сравнения, по данным эксперта, Настя Ивлеева потеряла порядка 400 миллионов рублей годового дохода после скандала с «голой вечеринкой», а Регина Тодоренко — от 50 миллионов до 100 миллионов рублей.

Полностью репутацию Долина вряд ли восстановит, высказался Прохоров. Реалистичный сценарий — частичная реабилитация через три-пять лет, если будет правильно реализована стратегия по выходу из кризиса.

В частности, певице необходимо немедленно вернуть средства покупательнице, публично извиниться перед всеми фигурантами уголовного дела и признать их статус жертв мошеннической схемы, перечислил он. Кроме того, стоит минимизировать публичные появления на 12–18 месяцев, участвовать в благотворительных проектах и продемонстрировать публичное раскаяние.

Долина в 2024 году стала жертвой мошенников. Они убедили певицу перевести на «безопасные счета» крупные суммы, а также провести фиктивную сделку по продаже квартиры. Певица продала жилплощадь реальной покупательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей, а деньги отдала посредникам.

В августе 2024 года она обратилась в суд с требованием оспорить сделку, так как продажа была совершена «под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц». Лурье подала ответный иск с требованием выселить певицу из квартиры, однако в марте 2025 года суд принял сторону артистки: недвижимость осталась за ней, но деньги покупательница не получила, она, согласно решению суда, должна потребовать их от мошенников. Дело будет рассматривать Верховный суд.

Культгид #Шоу-бизнес #Светская хроника
