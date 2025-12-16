Евросоюз собрался отправить на Украину многонациональные силы

Евросоюз в случае нападения на Украину в будущем может задействовать многонациональные вооруженные силы, сказано в совместном заявлении руководителей стран Европы по итогам переговоров в Берлине.

«Меры безопасности в случае нападения на Украину могут включать вооруженные силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия», — приводит ТАСС содержание документа.

Евросоюз и США по итогам переговоров в Берлине по мирному соглашению согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых с положениями пятой статьи НАТО.

По ней вооруженное нападение на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех из них. В таком случае государства-члены вправе оказать пострадавшей стороне необходимую помощь, включая применение вооруженной силы.