Илон Маск стал первым в истории обладателем $600 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило сумму в 600 миллиардов долларов, подсчитал журнал Forbes на основе открытых источников.

Маск стал богаче после того, как компания SpaceX перед планируемым в 2026 году IPO оценила свою капитализацию в 800 миллиардов долларов.

Предпринимателю принадлежит 42% SpaceX, его доля в ней выросла на 168 миллиардов долларов, составив 336 миллиардов. Общее состояние, по подсчетам Forbes, выросло до 677 миллиардов долларов.

Проведение IPO SpaceX с такой оценкой, вероятно, сделает Маска триллионером, считают эксперты журнала.

На втором месте в рейтинге самых богатых людей мира сейчас находится сооснователь Google Ларри Пейдж. Его состояние оценивается всего в 252 миллиарда долларов.