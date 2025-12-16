НАВЕРХ
Электронные дорожные знаки получат приоритет

Sibnet.ru
Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Электронные дорожные знаки и табло получат приоритет над стационарными указателями, соответствующие изменения в правилах дорожного движения поручило подготовить правительство.

Поручение разработала комиссия правительства РФ по безопасности движения, соответствующие изменения в ПДД должны внести Минтранс, Росавтодор и МВД, следует из документа на сайте кабмина.

Сейчас в ПДД нет прямой нормы, обязывающей следовать указаниям электронных табло, поэтому штрафы за их нарушения не выносят. Поправки предполагают, что значения на табло будут обязательными, например при снижении допустимой скорости из-за погодных условий.

Так, если на табло во время дождя отображается ограничение в 60 километров в час, а стационарный знак показывает 90 километров в час, водители будут обязаны руководствоваться данными электронного табло.

Узаконить приоритет электронных знаков на табло переменной информации над любыми другими, включая стационарные, ранее предложил «Автодор». За несоблюдение требований водителям будут грозить штрафы.

Новые правила пропуска авто с мигалками
