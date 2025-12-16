Электронные дорожные знаки получат приоритет

Электронные дорожные знаки и табло получат приоритет над стационарными указателями, соответствующие изменения в правилах дорожного движения поручило подготовить правительство.

Поручение разработала комиссия правительства РФ по безопасности движения, соответствующие изменения в ПДД должны внести Минтранс, Росавтодор и МВД, следует из документа на сайте кабмина.

Сейчас в ПДД нет прямой нормы, обязывающей следовать указаниям электронных табло, поэтому штрафы за их нарушения не выносят. Поправки предполагают, что значения на табло будут обязательными, например при снижении допустимой скорости из-за погодных условий.

Так, если на табло во время дождя отображается ограничение в 60 километров в час, а стационарный знак показывает 90 километров в час, водители будут обязаны руководствоваться данными электронного табло.

Узаконить приоритет электронных знаков на табло переменной информации над любыми другими, включая стационарные, ранее предложил «Автодор». За несоблюдение требований водителям будут грозить штрафы.