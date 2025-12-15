НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Словарь Merriam-Webster назвал слово года

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин slop
Фото: © Merriam-Webster

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин slop («слоп»), который означает контент низкого качества, сгенерированный искусственным интеллектом.

«Весь этот мусор, обрушившийся на наши экраны, был описан всего четырьмя буквами: английский язык снова нас не подвел», — говорится в сообщении на сайте Merriam-Webster.

Выбор слова обусловлен количеством абсурдных видеороликов, нелепых рекламных изображений, дешевой пропаганды, фейковых новостей и книг, написанных с помощью искусственного интеллекта, отметили редакторы словаря.

Merriam-Webster также назвал слова, попавшие в список часто задаваемых поисковых запросов пользователей словаря за 2025 год. Среди них — джерримендеринг (демаркация избирательных округов), перформативный (высказывание, эквивалентное поступку), тариф и конклав.

Еще по теме
Россияне назвали любимые бренды
Россияне стали меньше верить в астрологию и карты Таро
Расплачиваться за проезд предложили танцами
Украинский блогер получил российский паспорт
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Названа лучшая игра 2025 года
Евросоюз согласовал бессрочную заморозку активов России
Обсуждение (0)
Картина дня
Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей
Лукашенко подарил Трампу икону Николая Чудотворца
Россияне назвали любимые бренды
Lada Vesta лишится физических ключей
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
18
Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий
18
Захарова сочла мост в Новосибирске примером превосходства над Западом