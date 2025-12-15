Словарь Merriam-Webster назвал слово года

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин slop («слоп»), который означает контент низкого качества, сгенерированный искусственным интеллектом.

«Весь этот мусор, обрушившийся на наши экраны, был описан всего четырьмя буквами: английский язык снова нас не подвел», — говорится в сообщении на сайте Merriam-Webster.

Выбор слова обусловлен количеством абсурдных видеороликов, нелепых рекламных изображений, дешевой пропаганды, фейковых новостей и книг, написанных с помощью искусственного интеллекта, отметили редакторы словаря.

Merriam-Webster также назвал слова, попавшие в список часто задаваемых поисковых запросов пользователей словаря за 2025 год. Среди них — джерримендеринг (демаркация избирательных округов), перформативный (высказывание, эквивалентное поступку), тариф и конклав.