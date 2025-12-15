НАВЕРХ
Мессенджер Max запустил «Семейную защиту»

Sibnet.ru
Мессенджер Max
Пользователи мессенджера Max получили новую функцию под названием «Семейная защита», которая защищает от мошенников и нежелательного контента, сообщила пресс-служба сервиса.

Для запуска режима потребуется обновить приложение Max, а затем убедиться, что вы есть в контактах у пользователя, которого планируете подключить. Далее необходимо зайти в раздел «Приватность» своего профиля и выбрать пункт «Семейная защита».

Затем нажать кнопку «Создать защиту» и отправить появившийся шестизначный код пользователю, которого хотите подключить. Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз.

Создатель режима увидит всех, кто присоединился. Владелец защиты сможет управлять настройками приватности участников: регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть.

Чтобы присоединиться к «Семейной защите», пользователю потребуется зайти в раздел «Приватность» своего профиля, выбрать пункт «Семейная защита» и нажать кнопку «Вступить по коду», а затем ввести полученный код.

Хайтек #Софт
Обсуждение (0)
