Ремейк «Приключений Шурика» от ТНТ стал лидером кинопроката

Источник:
Sibnet.ru
334 1
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Фото: © пресс-служба ТНТ

Новогодний мюзикл «Невероятные приключения Шурика» от ТНТ возглавил российский кинопрокат, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы в сфере кинопроката. 

«Невероятные приключения Шурика» за минувший уикенд заработали 121,8 миллиона рублей. На втором месте — приключения «Волчок» (100,5 миллиона рублей), на третьем держится «Иллюзия обмана 3» (75,2 миллиона рублей).

В «Невероятных приключениях Шурика» герой комедий Леонида Гайдая вспоминает, как познакомился с любовью всей жизни — Ниной. Авторы, по их словам, вдохновлялись не только легендарными советскими фильмами, но и голливудскими лентами.

Главные роли исполнили Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). Также в фильме собрали около 70 известных актеров и музыкантов.

В одном из музыкальных номеров Лариса Долина исполнила песню Инстасамки «За деньги — да». Несмотря на скандал с квартирой и «эффектом Долиной», ее не вырезали из фильма, хотя слухи об этом ходили.

Культгид #Кинематограф
