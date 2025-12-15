НАВЕРХ
Россияне назвали любимые бренды

Завод Coca-Cola
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Наибольшим доверием и любовью у россиян пользуются производители товаров повседневного спроса, цифровые и технологические компании, а также розничные сети и производители автомобилей, следует из исследования аналитического центра НАФИ.

Так, в топ-5 списка попали Samsung, «Яндекс», Сбербанк, Ozon и Adidas. Всего в «карте доверия» НАФИ 50 брендов. Самым крупным кластером в ней стали производители товаров повседневного спроса, на них приходится 36% списка.

В числе брендов из этой категории Coca-Cola, Nestle, «Простоквашино», «Мираторг», «Добрый», «Любятово». Второй кластер — производители электроники и бытовой техники. Здесь лидируют Samsung, Apple, Sony, LG, Xiaomi, Philips, Bosch.

Третий кластер — представители сферы цифровых сервисов и технологий. Лидерами в нем стали «Яндекс», Сбербанк, Ozon, Wildberries, МТС, VK, Google. В категории розничной торговли любимые бренды — «Магнит», «Пятерочка», «Лента», Zara.

Среди брендов автомобильной промышленности, которые россияне считают самыми любимыми и которые вызывают наиболее теплые чувства, по итогам исследования вошли Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Lada.

Жизнь #Общество
Обсуждение (3)
