Почему нельзя есть снег

Снег есть ни в коем случае нельзя, даже если он кажется чистым и свежим на первый взгляд, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Роман Опарин.

«Снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Проходя через атмосферу, снег улавливает различные частицы, в том числе выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки», — рассказал Опарин в интервью NEWS.ru.

Поедание снега грозит расстройством органов пищеварения и аллергическими реакциями. Опасны и сосульки. Они контактируют с материалами и химикатами, используемыми в строительстве, содержат ржавчину и пыль, добавил биолог.

Второй опасный фактор — возможное наличие в снеге и льде бактерий и микробов. «И хотя низкие температуры замедляют их размножение, некоторые микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях, а, попав в организм человека, вызывать инфекции и другие проблемы со здоровьем», — заключил биолог.